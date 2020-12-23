Futbol: Toplu sonuç

Misli.com 2. Lig'de 16'ncı hafta maçları oynanırken, Misli.com 3. Lig'de 15'inci hafta mücadelesi 4. Grup'ta oynanan karşılaşmalarla başladı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
2. Lig Beyaz Grup
13.00 Manisa Futbol Kulübü- Zonguldak Kömürspor: 4-0
13.00 Çorum FK-Hacettepe: 2-0
13.00 Kocaelispor- Uşakspor: 2-0
13.00 İnegölspor- Hekimoğlu Trabzon: 0-1
13.00 Niğde Anadolu FK-Anagold 24Erzincanspor: 0-1
13.00 Ergene Velimeşespor- Kahramanmaraşspor: 1-0
13.00 Ankara Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-0
13.00 Sarıyer- Gümüşhanespor: 4-0
Not: Afjet Afyonspor- Şanlıurfaspor karşılaşması ertelendi.
Kırmızı Grup
13.00 Tetiş Yapı Elazığspor- Kırşehir Belediyespor: 3-5
13.00 Bayburt Özel İdare-Bodrumspor: 1-2
13.00 Serik Belediyespor- Karacabey Belediyespor: 2-0
13.00 Kardemir Karabükspor- Sakaryaspor: 0-4
13.00 Turgutluspor- Pazarspor: 2-1
13.00 Etimesgut Belediyespor-Vanspor: 0-2
13.00 GMG Kastamonuspor- Kırklarelispor: 2-2
13.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor- Tarsus İdmanyurdu: 1-2
13.00 Pendikspor-Mamak FK: 7-1
13.00 Sivas Belediyespor- Eyüpspor: 2-2
3. Lig
1954 Kelkit Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor: 2-1
68 Aksaray Belediyespor-52 Orduspor: 1-2
Bergama Belediyespor-Düzcespor: 1-2
Modafen- Alanya Kestelspor: 1-1
Kırıkkale Büyük Anadoluspor- Bursa Yıldırımspor: 2-3
Muğlaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-1
Kozanspor- Bayrampaşaspor: 2-0
Kaynak: AA
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