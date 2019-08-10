Son Dakika Haberleri: Futbol topuna "kadın eli" değdi
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Futbol topuna "kadın eli" değdi

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun desteğiyle Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tarafından hayata geçirilen proje kapsamında 40 kadın kursiyer, özel el becerisi gerektiren kaybolmaya yüz tutmuş bir mesleği yeniden canlandırarak el dikimi futbol topu üretmeye başladı.

Futbol topuna
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun desteğiyle Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tarafından hayata geçirilen proje kapsamında 40 kadın kursiyer, özel el becerisi gerektiren kaybolmaya yüz tutmuş bir mesleği yeniden canlandırarak el dikimi futbol topu üretmeye başladı.
Bakan Kasapoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kadınların iş gücüne katılımını teşvik ederek, onları güçlendirmek ve ekonomiye katkı sağlamalarına destek vermek için çalıştıkları vurguladı.
Burdurlu kadınların proje ile iş hayatına doğrudan katılımınının da sağlandığını belirten Kasapoğlu, "Günde ortalama 150'ye yakın futbol topu diken 40 kadın kursiyerle başlattığımız bu kursu devam ettirerek, daha fazla usta yetiştirmeyi ve bu ustaların kendi işletmelerini açmasına vesile olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Üretime sonraki dönemlerde voleybol topu ile devam edileceğini aktaran bakan Kasapoğlu, Burdurlu kadınların ürettiği el yapımı topların büyük ilgi gördüğünü, hatta üniversitenin ihtiyaç duyulan yerlere teklif verme aşamasına geldiğini bildirdi.
35 yıl sonra canlanan meslek
Türkiye'de 1960 ve 1970'lerde çok sayıda el dikimi top ustası varken, günümüzde bu işi yapanların sayısı oldukça azaldı. Genellikle Çin ve Pakistan'dan gelen ithal toplar sektörde büyük paya sahip.
Yaklaşık 20 milyon dolarlık bir sektör olan el dikimi top üretimini Burdur'da canlandıran üniversite, Türkiye'nin bu alandaki dışa bağımlılığını da azaltmayı amaçlıyor.
Özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği kurslara katılım her geçen gün artıyor. Kursiyerler, eğitimlerini tamamladıktan sonra üniversite bünyesinde çalışmaya devam edecek, bir kısmı da projenin asıl amacı olan girişimciler olacak. Sektörün tabanı genişletilerek Burdur'da bu işi bilen çok sayıda girişimci yetiştirilecek.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, bir süre işletmecilik boyutunda organizasyonu yürütecek, sonrasında kentte sektörün oluşmasıyla firmalara kalite ve Ar-Ge desteği verecek.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:42 Kaynak: AA
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