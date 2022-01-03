Futbol topuyla kumar oynatırken yakalandılar - Son Dakika

DENİZLİ'de polis ekipleri, parkta 2 pet şişenin arasından futbol topunu geçirmek için 1'e 20 kazanılacağını vadederek kumar oynatan 2 kişi ve oynayan 1 kişi hakkında işlem yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cumartesi günü kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Pamukkale'nin Kınıklı Mahallesi'ndeki Amfi Park'a gitti. Polis ekipleri, parkta, 2 pet şişe arasından futbol topunu geçirene 1'e 20 kazanacağını vadederek, 3 atış 20 TL üzerinden oyun oynatan 2 kişi ve oynayan 1 kişiyi gözaltına aldı. Kumar oynatan 2 kişi, 'kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama' suçundan adliyeye sevk edilirken, oynayan kişiye ise 1819 TL ceza uygulandı. Mahkemeye çıkarılan 2 kişi ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakıldı.