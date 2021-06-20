Futbol topuyla yaptığı şovlar ile dikkat çeken kadın futbolcu sosyal medyayı salladı

Laura, futbol sevdasını evine taşıdı. Amerikalı kadın futbolcu, top ile yaptığı artistik hareketlerle sporseverleri büyüledi. Freestyle videoları çeken Laura'nın son konsepti dikkat çekti. Sokaklarda ve sahalarda videolar çeken Laura, evde yapılan tüm faaliyetlere futbol topunu da kattı. Defalarca freestyle şampiyonlukları kazanan Laura'nın top ile yaptığı şov spor sayfalarında da yer buldu.