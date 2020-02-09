Futbol tribünlerine siyaset sıçradı: Fenerbahçe taraftarından 'Damat istifa' protestosu

Türkiye'de futbolda şampiyonluk yolunda rekabet giderek artarken tribünlere siyaset sıçradı. Alanyaspor maçında hakemin penaltı vermediğini savunan Fenerbahçe taraftarları, 'Trabzonspor taraftarı' Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı işaret ederek "Damat istifa" tezahüratları yaptı.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum da sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşıp "Kim bu operasyonu yapıyorsa haddini bilsin, FB sahipsiz değildir" dedi.