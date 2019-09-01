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Futbol turnuvası finaline kadın taraftarlar damga vurdu

3 saat önce

Futbol turnuvası finaline kadın taraftarlar damga vurdu Mersin'in Erdemli ilçesinde kaymakamlık tarafından düzenlenen futbol turnuvası 118 maç sonunda tamamlandı, Kayacıspor tek golle şampiyon oldu Final mücadelesini izlemeye gelenlerin yarıdan fazlası kadınlardan oluştuMERSİN - Mersin'in...

Futbol turnuvası finaline kadın taraftarlar damga vurdu

Mersin'in Erdemli ilçesinde kaymakamlık tarafından düzenlenen futbol turnuvası 118 maç sonunda tamamlandı, Kayacıspor tek golle şampiyon oldu

Final mücadelesini izlemeye gelenlerin yarıdan fazlası kadınlardan oluştu

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde kaymakamlık tarafından düzenlenen futbol turnuvası 118 maç sonunda tamamlandı. Finalda Koramşalıspor ile karşılaşan Kayacıspor tek golle şampiyon oldu. Finale, karşılaşmadan çok kadın taraftarların ilgisi damga vurdu.

Erdemli Kaymakamlığı tarafından bu yıl 15.'si düzenleen mahalleler arası futbol turnuvası finali Kayacı Lütfi Elvan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor tesislerinde oynandı. 36 mahallenin katılımıyla 6 Temmuzda başlayan turnuvada sporseverler 118 maç izledi. Final mücadelesini izlemeye gelenlerin ise yarıdan fazlası kadınlardan oluştu. Bazı taraftarların maçı tribün yerine saha etrafındaki tepeden izlemesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Turnuvanın başlama vuruşunu Mersin Valisi Ali İhsan Su, Erdemli Kaymakamı Avni Kula ve Belediye Başkanı Mükerrem Tollu yaptı. Karşılaşmanın son dakikalarında Koramşalıspor karşısında tek gol bulan Kayacıspor turnuvanın şampiyonu oldu.

Şampiyon sporcular ve dereceye giren takımlar kupalarını Erdemli Kaymakamı Avni Kula'nın elinden aldı.

Şampiyon takım ve taraftarları kupa seronomisinin ardından sahada oynayıp gönüllerince eğlendi.

Erdemli, Futbol, Genel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 12:25 Kaynak: İHA
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