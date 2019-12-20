Futbol turnuvasında genç kızlar top koşturdu - Son Dakika
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Futbol turnuvasında genç kızlar top koşturdu

6 saat önce

DİYARBAKIR (İHA) – Yaklaşık 4 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski Amedspor futbolcusu Şehmus Özer anısına düzenlenen futbol turnuvasında bir takım kuran genç kızlar, ilk defa futbol oynadı.

Futbol turnuvasında genç kızlar top koşturdu, System.String[]

DİYARBAKIR (İHA) – Yaklaşık 4 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski Amedspor futbolcusu Şehmus Özer anısına düzenlenen futbol turnuvasında bir takım kuran genç kızlar, ilk defa futbol oynadı.


Yaklaşık 4 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden eski Amedspor futbolcusu Şehmus Özer anısına futbol turnuvası düzenlendi. Bu yıl 4.'sü gerçekleştirilen turnuvaya erkekler dışında kadınların bulunduğu iki takım da katıldı. Maçların bir halı sahada oynandığı organizasyonda kadınlar da ilk defa top koşturdu.


"Ayağımızı ilk defa topa vurduk"


Kadınların futbol turnuvasına katılma fikrini ortaya atan Rojda Çakmak, "Kadınların sadece tribünde değil, sahada da olduğunu gösterebilmek istedim. Biz kadınlar tribünde varız ama arka plandayız. Bizi öne almıyorlar. ya da bizim bir şeyler başarmamızdan korktukları için sürekli geri planda kalıyoruz. Biz de bugün burada kadınların hem tribünde hem de sahada olduğunu gösterebilmek için çaba sarf ettik. Güzel dostluk içinde bir maçımız oldu. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Burada lisanslı hiçbir futbolcu yoktu. Hepimiz gönüllü ve ilk defa topa ayağımızı vuran insanlarız. Güzel bir maçtı. Futbol kadınlara göredir. Sahada kadınların da olması gerekiyor. Yorulduk ama biz kendimiz yorduk. Çünkü hiç bilmiyorduk. Oysa bilseydik, antrenman yapsaydık bu kadar yorucu olmayacaktı. Futbol kadınlara göredir, kadınları sahadan ayırmayın" dedi. - DİYARBAKIR

Şehmus Özer, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:53 Kaynak: İHA
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