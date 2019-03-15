Futbol Turnuvasında Sahaya Giren At Korku Dolu Anlar Yaşattı
3 dakika önce
Futbol turnuvasında sahaya giren at korku dolu anlar yaşattıBURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde ilköğretim okulları arası futbol turnuvasında maç yapan öğrencilerin arasına dalan at korku dolu anlar yaşattı.
Futbol turnuvasında sahaya giren at korku dolu anlar yaşattı
BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde ilköğretim okulları arası futbol turnuvasında maç yapan öğrencilerin arasına dalan at korku dolu anlar yaşattı.
Bursa'nın İznik ilçesinde ilköğretim okulları arasında yapılan futbol turnuvası sırasında sahaya at girdi. Sahada koşan atın üzerlerine doğru geldiğini gören öğrenciler panikle kaçıştı. Saha görevlileri başıboş atı yakalamak için uzun süre çaba sarf etti. Turnuva atın saha dışına çıkarılmasıyla kaldığı yerden devam etti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:51 Kaynak: İHA
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