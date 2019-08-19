Son Dakika Haberleri: Futbol tutkunu horoz
Son Dakika Güncel Haber

Futbol tutkunu horoz

1 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, futbol tutkusu bulunan horoz, kendisine atılan paslara şut çekerek cevap veriyor.

Futbol tutkunu horoz, System.String[]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, futbol tutkusu bulunan horoz, kendisine atılan paslara şut çekerek cevap veriyor.

Safranbolu'da oturan Mehmet Arda Çeliktaş isimli genç Kastamonu yolu üzerinde bulunan bahçesinde tavuk ve horoz beslemeye başladı. Ailesi ve akrabaları birlikte bahçeye gelen Çeliktaş, top oynadıkları sırada horozun topa koşturduğunu gördü. İlk önce kendilerine saldırdığını düşünen Çeliktaş, kendisine atılan topa şut çeken horozu görünce şaşkınlık yaşadı. Sarı toplara daha çok ilgi gösteren horozun beğenmediği toplara müdahale etmediği görüldü.

Mehmet Arda Çeliktaş, horozun top oynarken arkasından koştuğunu ve kendisini kovaladığını zannettiğini belirterek, "Horoz ilk başta alıştığında bunu anlayamamıştık. Ben yine top oynarken, arkamdan koştu geldi. İlk önce beni kovalıyor zannettim. Topu bırakınca başladı topa vurmaya böyle anladık horozun topla uğraştığını. Sonra ilerletti ilerletti bize katılmaya başladı. Oynadıkça geliyor, bize dahil oluyor. Ama beğenmediği topa da vurmuyor. Sarı top favorisi. Yalnız kalınca beraber oynuyoruz" dedi. - KARABÜK
Mehmet Arda, Safranbolu, Karabük, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray, Denizlispor maçından sonra Hasan Şaş ile tartışan taraftarlara dava açacak!
Didier Drogba federasyon başkanlığına aday oldu Son dakika: CHP Sözcüsü Öztrak: Seçimle gelen kayyumla gidecekse sandık anlamını kaybeder Kayyum kararı sonrası Doğu Perinçek'ten açıklama: HDP kapatılmalı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 15:23:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol tutkunu horoz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]