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FUTBOL TUTKUSU AŞILAMA ORANINI ARTIRDI - Son Dakika

FUTBOL TUTKUSU AŞILAMA ORANINI ARTIRDI

20.08.2021 09:38

TRABZON'da, futbol müsabakalarında statlara aşısız seyirci alınmayacağı kararı sonrası futbol tutkunları aşılamaya ilgi gösterince kentte aşılama oranı da artışa geçti.

TRABZON'da, futbol müsabakalarında statlara aşısız seyirci alınmayacağı kararı sonrası futbol tutkunları aşılamaya ilgi gösterince kentte aşılama oranı da artışa geçti. Kentte aşılama oranı yüzde 72'yi buldu, aşı karşıtlarının yanında ikilemde olanların da aşı yaptırmaya yöneldiği belirtildi. 2 doz aşı olan taraftarlar, yeni sezonda takımlarına destek olmak için tüm taraftarlara 'aşı olun' çağrısında bulunurken, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta da, 'Trabzonspor'un sevgisi, ilimizde oldukça fazla ve bunun toplum bağışıklığına da katkı sağlar tarza gelmesini umut ediyoruz' dedi.

Doğu Karadeniz'de çay ve fındık göçüyle birlikte vaka artışının önüne geçilmesi için başlatılan aşı seferberliği devam ediyor. Delta varyantının da etkisiyle vakarın yükseliş gösterdiği Trabzon'da, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), yeni sezonda oynanacak profesyonel müsabakalara yönelik seyircilerin stadyumlara aşısız seyirci alınmayacağı kararı, aşılama sürecine olumlu yansıdı. Aşılama tablosunda 'sarı' kategoride bulunan kentte, karar sonrası aşılanma oranı hızla artarak yüzde 70'in üzerine çıktı, aşı karşıtlarının yanı sıra ikilemde olanların da aşı yaptırdıkları belirtildi. Takımlarını statta desteklemek için aşıya rağbet gösteren kentteki Trabzonspor taraftarları ise herkese aşı olması çağrısında bulundu.

'500'ÜN ÜZERİNDE GÜNLÜK VAKA SAYILARIMIZ OLUYOR'

İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, hareketli geçen fındık sezonu, bayram tatili ve koronavirüs tedbirlerine uyulmaması nedeniyle vakaların yükseldiğini söyledi. Usta, '500'ün üzerinde günlük vaka sayılarımız oluyor maalesef. Bunun nedenleri özellikle hareketli sezon olması, fındıkla ve bayramla bağlantılı gelenlerin olması ve bu gelen kişilerin de maske ve mesafe koşullarına uygun hareket etmemesi nedeniyle vakalarımız maalesef yüksek şu anda. Günlük 500 vaka çıkmaya başladıktan sonra önce servislere sonra yoğun bakımlara sonra entübe vakalar olarak yansımalarını gördük. Maalesef son 3-5 gündür entübe vakalarda da artış görülüyor' dedi.

AŞILANMA DAHA DA YÜKSELECEK

Geçen günlerde sosyal medya hesabından Trabzonspor taraftarlarına 'aşı olun' çağrısı yaptığını söyleyen Usta, 'İnsanın sevdiği, saydığı, ailesi, eşi ve dostuna saygısını duyarak aşısını zaten toplumsal bağışıklık için yapması gerekiyor. Ama bir kısım insanlarımızın farklı sevgi kaynakları da olabilir. Onlardan biri, Trabzon için özellikle Trabzonspor. Bir şekilde Trabzonspor'un sevgisi ilimizde oldukça fazla ve bunun toplum bağışıklığına da katkı sağlar tarza gelmesini umuyoruz. Şehrimizde aşılanma oranının bu bağlamda daha da yükseleceğini umut ediyoruz' diye konuştu.

'BUNU ANCAK TRABZON'DA GÖREBİLİRSİNİZ'

Aşılarını olan taraftarlardan Mücahit Uzunay, 'Bayramdan önce iki doz aşımı tamamladıktan sonra Trabzonspor maçlarına girme fırsatım oldu. Maçlara gitmek istiyorsak aşımızı olalım. Birbirimizi korumamız için iki doz aşımızı olalım. Eğer Trabzonspor birkaç maç daha kazandıktan, hele Roma maçından sonra bütün halkımızın ikinci doz aşısına kadar olacağına inanıyorum' şeklinde konuştu.

'KARŞI ÇIKANLAR DA AŞI OLDU'

Necip Fazıl Şahin 'Halkımız fanatik. Maça girme arzusunda dolayı aşı oluyorlar. Aşıya ilgileri arttı. Karşı çıkanlar bile aşı olmaya başladı. Hiç istemeyenle bile sırf maça girebilmek için aşı oluyor. Bunu ancak Trabzon'da görebilirsiniz, başka şehirde sanmıyorum' diye konuştu.

'EN BÜYÜK AŞK TRABZONSPOR'

Trabzonspor maçlarının kentte aşılanma oranını yükselteceğini söyleyen Şenol Şahin ise, 'Trabzonspor'un durumu iyi. Yaptığı transferlerle göze hoş gelen bir futbol oynuyor. Bence de kısa sürede aşılanma olayı daha da artacaktır' ifadelerinde bulundu.

'KARAR SEBEP OLDU AŞILANMA ARTTI'

Bekir Kazancı da, 'Trabzon'da yaşayan herkes çoluğuna, çocuğuna, eşine aşıktır ama en büyük aşk Trabzonspor'dur. Bu benim için de böyledir. Aşı zorunluluğu geldikten sonra aşılama oranları fazlasıyla arttı. Bu da bir sebep oldu. Aşılanalım, bunu yapmamız gerekiyor' dedi.

FUTBOL TUTKUSU AŞILAMA ORANINI ARTIRDI
FUTBOL TUTKUSU AŞILAMA ORANINI ARTIRDI
FUTBOL TUTKUSU AŞILAMA ORANINI ARTIRDI
FUTBOL TUTKUSU AŞILAMA ORANINI ARTIRDI
FUTBOL TUTKUSU AŞILAMA ORANINI ARTIRDI
FUTBOL TUTKUSU AŞILAMA ORANINI ARTIRDI
FUTBOL TUTKUSU AŞILAMA ORANINI ARTIRDI
FUTBOL TUTKUSU AŞILAMA ORANINI ARTIRDI
FUTBOL TUTKUSU AŞILAMA ORANINI ARTIRDI
FUTBOL TUTKUSU AŞILAMA ORANINI ARTIRDI
FUTBOL TUTKUSU AŞILAMA ORANINI ARTIRDI
FUTBOL TUTKUSU AŞILAMA ORANINI ARTIRDI
FUTBOL TUTKUSU AŞILAMA ORANINI ARTIRDI
FUTBOL TUTKUSU AŞILAMA ORANINI ARTIRDI
FUTBOL TUTKUSU AŞILAMA ORANINI ARTIRDI

COVIRAN Bereket, Trabzonspor, Trabzon, Futbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FUTBOL TUTKUSU AŞILAMA ORANINI ARTIRDI - Son Dakika


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