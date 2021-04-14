Futbol tutkusu çatıya çıkarttı

Nevşehir Belediyespor'un Gazi Stadyumu'nda Payasspor'u konuk ettiği karşılaşmada korona virüs ile mücadele kapsamında taraftar alınmamasıyla birlikte bir grup fanatik taraftarın karşılaşmayı bir evin çatısından izlemesi dikkatlerden kaçmadı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında futbol müsabakalarının seyircisiz oynanması nedeniyle Gazi Stadyumu'nda bugün oynanan Nevşehir Belediyespor - Payasspor karşılaşmasını takip etmek isteyen bir grup Nevşehir Belediyespor taraftarı stadyumun yanında bulunan bir evin çatısına çıkarak karşılaşmayı takip etti. Büyük bir heyecan içerisinde maçı izledikleri görülen taraftarların o anları ise objektiflere yansıdı. - NEVŞEHİR