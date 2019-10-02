Futbol tutkusu tek koluyla hayata bağladı

Bursa'da elektrik akımına kapılması sonucu bir kolunu kaybedip bacağında kısmi hasar oluşan 36 yaşındaki Metin Koç, futbol tutkusuyla hayata bağlandı.

Koç, sözlendikten bir hafta sonra 14 Şubat 2009'da merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde bir elektrik direğinden geçen akıma kapılarak sağ kolunu kaybetti ve bacağında da kısmi hasar oluştu.

O dönem amatör olarak bir Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor kulübünde futbol oynayan Koç, geçirdiği kazanın ardından aylarca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi.

Koç, uzun süren tedavilerin ardından yaşama tutundu ve sağlığına yeniden kavuşup antrenörlük eğitimi aldı.

Futbol tutkusuyla her geçen gün daha da hayata sımsıkı sarılan Koç, eğitimlerin ardından Arabayatağı Spor Kulübünde alt yaş gruplarında antrenör olarak görev yapmaya başladı.

"Futbol tutkusu beni hayata bağladı"

Metin Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbol tutkusunu kelimelere sığdıramadığını söyledi.

Futbolu en yoğun yaşadığı dönemlerde talihsiz bir kaza geçirdiğini belirten Koç, bunun ardından uzun süre yoğun bakımda yattığını anlattı.

Koç, bu zorlu süreçte hep futbola döneceği günün hayaliyle yaşadığını aktardı.

O zor günlerde yaşadıklarını aktaran Koç, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 40 günlük tedavimin ardından taburcu olduktan sonra hastaneye tekrar rapor almaya gittim. Orada müdahalemi yapan doktorlar beni gördüğünde çok şaşırdı, yaşadığıma inanamadılar çünkü çok büyük kaza geçirmiştim. Hastanede yatarken hep futbolu hayal ettim, futbolla yatıp futbolla kalktım. 'Ben çıkacağım ve futbol oynayacağım.' dedim. Antrenörlük hayalim vardı, bunu da başardım. Şimdi çocuklara gelecekleriyle ilgili bir şeyler katmaya çalışıyorum. Gecem gündüzüm bu iş. Maddi olarak bir beklentim yok. Severek isteyerek yaptığım için bu işten keyif alıyorum. Futbol tutkusu beni hayata bağladı."

Koç, kendisi gibi engelli olanlara asla hayata küsmemelerini ve sımsıkı bağlanmalarını tavsiye etti.