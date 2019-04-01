Son Dakika Haberleri: Futbol: UEFA 16 Yaş Altı Gelişim Turnuvası

Futbol: UEFA 16 Yaş Altı Gelişim Turnuvası

54 dakika önce

Türkiye 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Polonya'da düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki ilk maçında ev sahibi ülkeyi 2-0 mağlup etti.

Futbol: UEFA 16 Yaş Altı Gelişim Turnuvası, System.String[]
Türkiye 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Polonya'da düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki ilk maçında ev sahibi ülkeyi 2-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Wroclaw kentindeki Miejski Stadı'nda oynanan müsabakada ay-yıldızlı ekibin gollerini 38. dakikada Ali Sühan Demirel ile 80. dakikada Efecan Barlık attı.

Grubun diğer maçında ise Yunanistan, Kolombiya'yı 2-1 yendi.

16 Yaş Altı Milli Takımı, turnuvadaki ikinci maçında 3 Nisan Çarşamba günü Kolombiya ile karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 08:01 Kaynak: AA

Türkiye, Futbol, Spor
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