Futbol: UEFA 16 Yaş Altı Gelişim Turnuvası
1 saat önce
Türkiye 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki ikinci maçında Kolombiya ile 1-1 berabere kaldı.
Türkiye
16 Yaş Altı Milli Futbol
Takımı, Polonya
'nın ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki ikinci maçında Kolombiya
ile 1-1 berabere kaldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Wroclaw
kentindeki Miejski Stadı'nda oynanan müsabakada genç milliler, Kolombiya ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip, 5. dakikada Eray Sürül'ün attığı golle 1-0 öne geçse de Restrepo Alvarez'in 50. dakikada penaltıdan kaydettiği gole engel olamadı ve müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Grubun diğer maçında ev sahibi Polonya, Yunanistan
'ı 2-1 yendi.
Turnuvadaki ilk maçında Polonya'yı 2-0 yenen milliler, son maçında 5 Nisan
Cuma günü Yunanistan ile karşılaşacak.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:17 Kaynak: AA
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