Son Dakika Haberleri: Futbol: UEFA 16 Yaş Altı Gelişim Turnuvası

Futbol: UEFA 16 Yaş Altı Gelişim Turnuvası

1 saat önce

Türkiye 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki ikinci maçında Kolombiya ile 1-1 berabere kaldı.

Futbol: UEFA 16 Yaş Altı Gelişim Turnuvası, System.String[]
Türkiye 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki ikinci maçında Kolombiya ile 1-1 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Wroclaw kentindeki Miejski Stadı'nda oynanan müsabakada genç milliler, Kolombiya ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip, 5. dakikada Eray Sürül'ün attığı golle 1-0 öne geçse de Restrepo Alvarez'in 50. dakikada penaltıdan kaydettiği gole engel olamadı ve müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Grubun diğer maçında ev sahibi Polonya, Yunanistan'ı 2-1 yendi.

Turnuvadaki ilk maçında Polonya'yı 2-0 yenen milliler, son maçında 5 Nisan Cuma günü Yunanistan ile karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:17 Kaynak: AA

Kolombiya, Türkiye, Futbol, Spor
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