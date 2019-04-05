Futbol: UEFA 16 Yaş Altı Gelişim Turnuvası
23 dakika önce
16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Polonya'nın ev sahipliği yaptığı UEFA 16 Yaş Altı Gelişim Turnuvası'nın son karşılaşmasında Yunanistan'ı 4-1 yendi.
16 Yaş Altı Milli Futbol
Takımı, Polonya
'nın ev sahipliği yaptığı UEFA 16 Yaş Altı Gelişim Turnuvası'nın son karşılaşmasında Yunanistan
'ı 4-1 yendi.
Lomza kentinde oynanan karşılaşmada milli takım, 5. dakikada Ömer Faruk Beyaz, 18. dakikada Tuğbey Akgün, 38. dakikada Bartuğ Elmaz'ın golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
Mücadelenin 50. dakikasında Efecan Barlık ile farkı 4'e çıkaran milliler, 77. dakikada Sofoklis Michopoulos'un golüne engel olamasa da sahadan 4-1 üstünlükle ayrıldı.
Günün diğer maçında Polonya, Kolombiya
ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından 16 Yaş Altı Milli Takımı, turnuvayı birinci tamamladı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:18 Kaynak: AA
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