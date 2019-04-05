Son Dakika Haberleri: Futbol: UEFA 16 Yaş Altı Gelişim Turnuvası

Futbol: UEFA 16 Yaş Altı Gelişim Turnuvası

23 dakika önce

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Polonya'nın ev sahipliği yaptığı UEFA 16 Yaş Altı Gelişim Turnuvası'nın son karşılaşmasında Yunanistan'ı 4-1 yendi.

Futbol: UEFA 16 Yaş Altı Gelişim Turnuvası, System.String[]
16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Polonya'nın ev sahipliği yaptığı UEFA 16 Yaş Altı Gelişim Turnuvası'nın son karşılaşmasında Yunanistan'ı 4-1 yendi.

Lomza kentinde oynanan karşılaşmada milli takım, 5. dakikada Ömer Faruk Beyaz, 18. dakikada Tuğbey Akgün, 38. dakikada Bartuğ Elmaz'ın golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Mücadelenin 50. dakikasında Efecan Barlık ile farkı 4'e çıkaran milliler, 77. dakikada Sofoklis Michopoulos'un golüne engel olamasa da sahadan 4-1 üstünlükle ayrıldı.

Günün diğer maçında Polonya, Kolombiya ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından 16 Yaş Altı Milli Takımı, turnuvayı birinci tamamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:18 Kaynak: AA

Polonya, Futbol, Spor
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