Son Dakika Haberleri: Futbol: UEFA Assist 17 Yaş Altı Uluslararası Turnuvası

Futbol: UEFA Assist 17 Yaş Altı Uluslararası Turnuvası

14 dakika önce

UEFA Assist 17 Yaş Altı Uluslararası Turnuvası'nda mücadele ede Türkiye, son maçında Tanzanya'yı 5-0 yendi.

Futbol: UEFA Assist 17 Yaş Altı Uluslararası Turnuvası, System.String[]
UEFA Assist 17 Yaş Altı Uluslararası Turnuvası'nda mücadele ede Türkiye, son maçında Tanzanya'yı 5-0 yendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısını milli takım, 41. dakikada Nuri Emre Akşit ve 44. dakikada Muhammet Akpınar'ın golleriyle 2-0 önde kapadı.

Millilere farkı getiren golleri 52. dakikada Ali Akman, 84. dakikada Salih Kavrazlı ve 89. dakikada Ali Karakaya attı.

Turnuvadaki ilk maçında Avustralya'yı 4-1'lik skorla mağlup eden Türkiye, ikinci maçında ise Gine'ye 2-1 yenilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:48 Kaynak: AA

Antalya, Tanzanya, Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sakarya'nın İhracatı 53 İlin İhracatını Geride Bıraktı Muz Kabuğundan Enerji Üretti, Yılın Kadını Oldu

Bakan Pekcan: Hal Yasası'nda Çalışmalar Bitti Eleştiri Oklarının Hedefindeki Cüneyt Çakır'a UEFA'dan Tam Destek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 18:02:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: UEFA Assist 17 Yaş Altı Uluslararası Turnuvası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]