Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül
Hakemler: Kirill Levnikov, Egor Bolkhovitin, Andrei Vereteshkin (Rusya)
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fajr, Henrique (Dk. 84 James), Felix (Dk. 62 Koray Altınay), Sefa Yılmaz (Dk. 62 Yatabare), Kayode (Dk. 89 Ziya Erdal)
Petrocub: Meira, Potirniche, Rozgoniuc (Dk. 84 Douanla), Jardan, Revenco, Sergiu Platica, Bogaciuc, Cotogoi (Dk. 71 Gulceac), Iosipoi (Dk. 8 Sandu), Mihail Platica, Ambros (Dk. 82 Vlas)
Gol: Dk. 65 Kayode (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk.10 Sandu, Dk. 77 Bogaciuc, Dk. 82 Sergiu Platica (Petrocub), Dk. 77 Koray Altınay (Demir Grup Sivasspor)
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Moldova temsilcisi Petrocub'u 1-0 yenen Demir Grup Sivasspor, 3. eleme turuna yükseldi.
53. dakikada Ambros'un soldan kullandığı kornerde, Rozgoniuc'un ceza alanından kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
57. dakikada Fajr'in soldan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda, kale alanında seken top direğin üstünden auta gitti.
61. dakikada Sandru'nun uzak mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
65. dakikada Sivasspor, golü buldu. Uğur Çiftçi'nin soldan ceza sahasına ortasında Kayode'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.
81. dakikada Ambros'un ceza yayı civarından vuruşunda, top üstten auta çıktı.
Karşılaşma Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İlk maçı da 1-0 kazanan kırmızı-beyazlılar, 3. eleme turuna yükseldi.
Sivasspor, 3. eleme turunda, Bate Borisov'u saf dışı bırakan Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum ile eşleşti.
Kaynak: AA
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