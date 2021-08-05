Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Maçın hakemi Peljto, iki takım oyuncuları arasında yaşanan olaylar nedeniyle Dinamo Batum'dan Gaprindashvili'ye kırmızı kart, Uğur Çiftçi'ye ise sarı kart gösterdi.

90+5. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Fajr'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasında arka bölümdeki Kayode'nin kafa vuruşunda top, kaleci Kupatadze'den döndü. Dönen topa bu kez ayağıyla vuran Kayode, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2

54. dakikada Dinamo Batum öne geçti. Ev sahibi ekibin ceza yayının hemen gerisinden kazandığı serbest atışta topun başına geçen Mamuchashvili, meşin yuvarlağa yerden sert vurdu. Kaleci Ali Şaşal Vural'ın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 1-0

51. dakikada Yatabare'nin ara pasında ceza sahası içerisinde Kayode, kaleci Kupatadze ile karşı karşıya kaldı. Kayode'nin bekletmeden vuruşunda, son anda kademeye giren Azarov, meşin yuvarlağın filelere gitmesini engelledi.

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