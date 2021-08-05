Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Stat: Batum Arena
Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo (Bosna Hersek)
Dinamo Batum: Kupatadze, Azarov, Azatskiy, Kobakhidze, Chabradze, Teidi, Altunashvili (Dk. 90+1 Nikabadze), Jigauri (Dk. 90+2 Navalovski), Manjgaladze (Dk. 46 Pantsulaia), Mamuchashvili (Dk. 80 Shindagoridze), Flamarion (Dk. 79 Gaprindashvili)
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Goutas, Caner Osmanpaşa, Koray Altınay (Dk. 76 Ziya Erdal), Azubuike, Hakan Arslan, Fajr (Dk. 90+7 Özkan Yiğiter), Sefa Yılmaz (Dk. 76 Jorge Felix), Kayode, Yatabare (Dk. 58 Leke James)
Goller: Dk. 54 Mamuchashvili (Dinamo Batum), Dk. 75 Leke James, Dk. 90+5 Kayode (Demir Grup Sivasspor)
Kırmızı kart: Gaprindashvili (Maç bitiminde) (Dinamo Batum)
Sarı kartlar: Dk. 17 Azubuike, Dk. 52 Koray Altınay, Dk. 69 Hakan Arslan, Dk. 69 Ali Şaşal Vural, Dk. 89 Fajr, Uğur Çiftçi (Maç bitiminde) (Demir Grup Sivasspor)
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'u 2-1 yendi.
51. dakikada Yatabare'nin ara pasında ceza sahası içerisinde Kayode, kaleci Kupatadze ile karşı karşıya kaldı. Kayode'nin bekletmeden vuruşunda, son anda kademeye giren Azarov, meşin yuvarlağın filelere gitmesini engelledi.
54. dakikada Dinamo Batum öne geçti. Ev sahibi ekibin ceza yayının hemen gerisinden kazandığı serbest atışta topun başına geçen Mamuchashvili, meşin yuvarlağa yerden sert vurdu. Kaleci Ali Şaşal Vural'ın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 1-0
75. dakikada Sivasspor eşitliği sağladı. Sol taraftan Uğur Çiftçi'nin ceza sahasına ortasında ön bölümde iyi yükselen Leke James'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1
90+5. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Fajr'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasında arka bölümdeki Kayode'nin kafa vuruşunda top, kaleci Kupatadze'den döndü. Dönen topa bu kez ayağıyla vuran Kayode, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2
Karşılaşma, Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Müsabakanın ardından sahada gerginlik yaşandı.
Maçın hakemi Peljto, iki takım oyuncuları arasında yaşanan olaylar nedeniyle Dinamo Batum'dan Gaprindashvili'ye kırmızı kart, Uğur Çiftçi'ye ise sarı kart gösterdi.
Kaynak: AA
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