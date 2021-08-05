Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

74. dakikada Trabzonspor üçüncü golü buldu. Bakasetas'ın savunmanın arkasına gönderdiği topu kontrol eden Djaniny, kaleci Linde ile karşı karşıya kaldı. Djaniny'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2

58. dakikada Trabzonspor tekrar üstünlüğü yakaladı. Djaniny'nin sağ çaprazdan ortasında Vitor Hugo'nun ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1

Goller: Dk. 15 Nwakaeme, Dk. 58 Vitor Hugo, Dk. 74 Djaniny (Trabzonspor), Dk. 31 ve 64 Brynhildsen, Dk. 85 Hussain (Molde)

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