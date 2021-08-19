Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Mykola Balakin, Volodymyr Volodin, Valentyn Kutsev (Ukrayna)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Koray Altınay, Ahmet Oğuz (Dk. 75 Erdoğan Yeşilyurt), Cofie (Dk. 71 Felix), Azubuike (Dk. 90+1 Camara), Hakan Arslan, Gradel, Kayode, James (Dk. 71 Yatabare)

Kopenhag: Grabara, Diks, Khocholava, Boilesen, Kristiansen, Stage, Zeca, Falk, Pep Biel (Dk. 79 Oikonomou), Wind (Dk. 89 Hojlund), Daramy (Dk. 69 Lerager)

Goller: Dk. 55 Diks, Dk. 60 Stage (Kopenhag), Dk. 59 James (Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Daramy, Dk. 42 Khocholava, Dk. 70 Stage, Dk. 90+1 Oikonomou (Kopenhag), Dk. 46 Caner Osmanpaşa, Dk. 70 Kayode, Dk. 77 Uğur Çiftçi, Dk. 89 Hakan Arslan, Dk. 90+1 Gradel (Sivasspor)

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Demir Grup Sivasspor ile Danimarka temsilcisi Kopenhag arasında oynanan maç, konuk ekibin 2-1 galibiyetiyle sona erdi.

55. dakikada konuk ekip öne geçti. Pep Biel'in soldan kullandığı kornerde ceza sahası içinde topla buluşan Diks'in ilk vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü. Pozisyonu takip eden Diks, bu kez topu ağlara gönderdi: 0-1

59. dakikada Sivasspor eşitliği sağladı. Uğur Çiftçi'nin sol kanattan yaptığı ortada arka direkte James, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

60. dakikada Kopenhag tekrar öne geçti. Falk'ın sağ kanattan yaptığı ortaya altıpas içinde iyi yükselen Stage'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-2

74. dakika Uğur Çiftçi'nin sol çaprazdan yaptığı ortaya iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden auta çıktı.

Maçta başka pozisyon olmayınca, karşılaşmayı konuk ekip Kopenhag 2-1'lik skorla kazandı.