Son Dakika Haberleri: Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

42 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turu ilk ayağında 8 karşılaşma tamamlandı.

Futbol: UEFA Avrupa Ligi, System.String[]
UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turu ilk ayağında 8 karşılaşma tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun son 32 turu ilk ayağında, TSİ 20.55'te başlayan karşılaşmalar sona erdi.

Turnuvada Türkiye'yi temsil eden takımlardan Galatasaray, sahasında Portekiz ekibi Benfica'ya 2-1 mağlup oldu. Benfica'nın gollerini 27. dakikada Eduardo Salvio penaltıdan ve 64. dakikada Haris Seferovic attı. Sarı-kırmızılıların tek golü, 54. dakikada Christian Luyindama'dan geldi.

Belarus ekibi BATE, sahasında İngiltere temsilcisi Arsenal'ı 45. dakikada Stanislav Dragun'un kaydettiği golle 1-0 yenerek günün sürprizine imza attı.

Avusturya'da Rapid Wien'e konuk olan İtalya temsilcisi Inter, 39. dakikada Lautaro Martinez'in penaltıdan attığı golle 1-0 galip geldi.

İspanya ekibi Sevilla ise İtalya'nın Lazio takımına konuk olduğu maçı, 22. dakikada Wissam Ben Yedder'in bulduğu golle 1-0 kazandı.

Son 32 turu karşılaşmalarının rövanşları, 20-21 Şubat'ta oynanacak.

Tamamlanan maçların sonuçları şöyle:

Galatasaray - Benfica (Portekiz): 1-2

BATE (Belarus) - Arsenal (İngiltere): 1-0

Lazio (İtalya) - Sevilla (İspanya): 0-1

Olympiakos (Yunanistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-2

Rennes (Fransa) - Real Betis (İspanya): 3-3

Krasnodar (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 0-0

Slavia Prag (Çekya) - Genk (Belçika): 0-0

Rapid Wien (Avusturya) - Inter (İtalya): 0-1

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:11 Kaynak: AA

İtalya, Futbol, Avrupa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Luyindama Avrupa Kupalarında İlk Golünü Kaydetti Fernando Muslera Hakemin Penaltı Kararına İsyan Etti!

Galatasaraylı Taraftarlar Hakem Manzano'yu Topa Tuttu Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage: Hakem Adil Bir Yönetim Sergiledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 23:53:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: UEFA Avrupa Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]