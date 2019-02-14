Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa
Ligi'nin son 32 turu ilk ayağında 8 karşılaşma tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun son 32 turu ilk ayağında, TSİ 20.55'te başlayan karşılaşmalar sona erdi.
Turnuvada Türkiye
'yi temsil eden takımlardan Galatasaray
, sahasında Portekiz
ekibi Benfica
'ya 2-1 mağlup oldu. Benfica'nın gollerini 27. dakikada Eduardo Salvio
penaltıdan ve 64. dakikada Haris Seferovic
attı. Sarı-kırmızılıların tek golü, 54. dakikada Christian Luyindama
'dan geldi. Belarus
ekibi BATE, sahasında İngiltere
temsilcisi Arsenal
'ı 45. dakikada Stanislav Dragun'un kaydettiği golle 1-0 yenerek günün sürprizine imza attı. Avusturya
'da Rapid Wien
'e konuk olan İtalya
temsilcisi Inter, 39. dakikada Lautaro Martinez'in penaltıdan attığı golle 1-0 galip geldi. İspanya
ekibi Sevilla
ise İtalya'nın Lazio
takımına konuk olduğu maçı, 22. dakikada Wissam Ben Yedder'in bulduğu golle 1-0 kazandı.
Son 32 turu karşılaşmalarının rövanşları, 20-21 Şubat'ta oynanacak.
Tamamlanan maçların sonuçları şöyle:
Galatasaray - Benfica (Portekiz): 1-2
BATE (Belarus) - Arsenal (İngiltere): 1-0
Lazio (İtalya) - Sevilla (İspanya): 0-1 Olympiakos
(Yunanistan
) - Dinamo Kiev
(Ukrayna
): 2-2 Rennes
(Fransa
) - Real Betis
(İspanya): 3-3 Krasnodar
(Rusya
) - Bayer Leverkusen
(Almanya
): 0-0 Slavia Prag
(Çekya) - Genk
(Belçika
): 0-0
Rapid Wien (Avusturya) - Inter (İtalya): 0-1