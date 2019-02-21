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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

1 saat önce

Stat: Saint PetersburgHakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett (İngiltere)Zenit: Lunev, Anyukov, Ivanovic, Rakitskiy, Smolnikov, Hernani, Ozdoev, Barrios, Driussi, Azmoun, DzyubaFenerbahçe: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet...

Futbol: UEFA Avrupa Ligi, System.String[]
Stat: Saint Petersburg

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett (İngiltere)

Zenit: Lunev, Anyukov, Ivanovic, Rakitskiy, Smolnikov, Hernani, Ozdoev, Barrios, Driussi, Azmoun, Dzyuba

Fenerbahçe: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson, Eljif Elmas, Moses, Alper Potuk, Ayew

Goller: Dk. 4 Ozdoev, Dk. 37 Azmoun (Zenit), Dk. 43 Mehmet Topal (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 18 Azmoun, Dk. 34 Hernani (Zenit), Dk. 40 Skrtel, Dk. 45+1 Alper Potuk (Fenerbahçe)

SAINT UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Zenit ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

4. dakikada Zenit öne geçti. Soldan gelişen atakta Driussi'nin ortasında penaltı noktası civarında Sadık Çiftpınar'dan seken top Azmoun'un üzerine geldi. Azmoun, topu göğsüyle sağında müsait durumda bulunan Ozdoev'in önüne yumuşattı. Ozdoev, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

37. dakikada Zenit farkı 2'ye çıkardı. Driussi'nin soldan ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Azmoun, kafayla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

43. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Sağ tarafta topla buluşan ve yay içine hareketlenen Mehmet Topal'ın sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.

45+2. dakikada Hernani'nin ceza yayı civarından etkili serbest vuruşunda kaleci Harun, topu son anda kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Zenit'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:58 Kaynak: AA

Oliver, İngiltere, Sadık Çiftpınar, Zenit, Spor
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