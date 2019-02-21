Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa
Ligi son 32 turu rövanşında 8 takım adını üst tura yazdırdı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun son 32 turu rövanşında, TSİ 20.55'te başlayan karşılaşmalar sona erdi.
Turnuvada Türkiye
'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe
, 1-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Rusya
'nın Zenit
takımına 4. dakikada Magomed Ozdoev, 37. ve 76. dakikalarda Sardar Azmoun'un golleriyle 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Sarı-lacivertli ekibin tek golünü, 43. dakikada Mehmet Topal
kaydetti.
İlk maçını 1-0 kaybeden İngiltere
temsilcisi Arsenal
ise konuk ettiği Belarus
ekibi BATE'yi 4. dakikada Zakhar Volkov (kendi kalesine), 39. dakikada Shkodran Mustafi ve 60. dakikada Sokratis Papastathopoulos
'un ağları sarsmasıyla 3-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.
Arsenal'de Mesut Özil
, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika boyunca sahada kaldı. İsviçre
'nin Zürih takımını ilk maçta 3-1'le geçen İtalya
temsilcisi Napoli
de evinde oynadığı rövanş müsabakasını 43. dakikada Simone Verdi ve 75. dakikada Adam Ounas'ın golleriyle 2-0 kazanarak son 16 takım arasına kaldı.
Zenit, Arsenal ve Napoli'nin yanı sıra Villarreal
, Valencia
, Eintracht Frankfurt
, Salzburg
ve Dinamo Zagreb
adlarını son 16 turuna yazdırdı.
Tamamlanan maçların sonuçları şöyle:
Arsenal (İngiltere)-BATE (Belarus): 3-0 (0-1)
Villarreal (İspanya
)- Sporting Lizbon
(Portekiz
): 1-1 (1-0)
Zenit (Rusya)-Fenerbahçe: 3-1 (0-1)
Valencia (İspanya)- Celtic
(İskoçya): 1-0 (2-0)
Eintracht Frankfurt (Almanya
)- Shakhtar Donetsk
(Ukrayna
): 4-1 (2-2)
Napoli (İtalya)-Zürih (İsviçre): 2-0 (3-1)
Salzburg (Avusturya
)- Club Brugge
(Belçika
): 4-0 (1-2)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan
)- Viktoria Plzen
(Çekya): 3-0 (1-2)