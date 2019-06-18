Futbol: UEFA Avrupa Ligi
1 saat önce
UEFA Avrupa Ligi 2019-20 sezonu 1. ön eleme turu kuraları çekildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:53 Kaynak: AA
UEFA Avrupa
Ligi 2019-20 sezonu 1. ön eleme turu kuraları çekildi. İsviçre
'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine 94 takım katıldı.
Organizasyonda 1. ön eleme turu ilk karşılaşmaları 11 Temmuz, rövanşları da 18 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Avrupa Ligi 2. ön eleme turu kuru çekimi ise yarın yapılacak.
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