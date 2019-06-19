Futbol: UEFA Avrupa Ligi
40 dakika önce
UEFA Avrupa Ligi 2019-2020 sezonu 2. eleme turu kuraları çekildi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:37 Kaynak: AA
UEFA Avrupa
Ligi 2019-2020 sezonu 2. eleme turu kuraları çekildi. İsviçre
'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde Türkiye
'den Yeni Malatyaspor
da yer aldı.
Yeni Malatyaspor, 2. eleme turunda Slovenya
temsilcisi Olimpija Ljubljana
ile Letonya
ekibi Rigas arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.
Organizasyonda 2. eleme turu ilk karşılaşmaları 25 Temmuz, rövanşları da 1 Ağustos'ta oynanacak.
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