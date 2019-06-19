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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

40 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi 2019-2020 sezonu 2. eleme turu kuraları çekildi.

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UEFA Avrupa Ligi 2019-2020 sezonu 2. eleme turu kuraları çekildi.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde Türkiye'den Yeni Malatyaspor da yer aldı.
Yeni Malatyaspor, 2. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile Letonya ekibi Rigas arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.
Organizasyonda 2. eleme turu ilk karşılaşmaları 25 Temmuz, rövanşları da 1 Ağustos'ta oynanacak.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:37 Kaynak: AA
İsviçre, Yeni Malatyaspor, Avrupa, Spor
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