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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

1 saat önce

UEFA Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turu yarın başlayacak.

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UEFA Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turu yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 1. ön eleme turu ilk maçları, yarın, 10 Temmuz Çarşamba ve 11 Temmuz Perşembe günü oynanacak. Yarın 3, çarşamba tek, perşembe ise 43 müsabaka yapılacak.
Yeni Malatyaspor'un 2. ön eleme turundaki rakibini belirleyecek Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Rigas (Letonya) eşleşmesinin ilk karşılaşması, 11 Temmuz Perşembe günü TSİ 21.00'de başlayacak.
94 takımın mücadele ettiği turu geçenler, 16-17-18 Temmuz tarihlerindeki rövanşların ardından belli olacak.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:54 Kaynak: AA
Futbol, Avrupa, Spor
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