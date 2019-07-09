Futbol: UEFA Avrupa Ligi
17 dakika önce
UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme tur ilk ayağında 3 karşılaşma oynandı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:43 Kaynak: AA
UEFA Avrupa
Ligi 1. ön eleme tur ilk ayağında 3 karşılaşma oynandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 1. ön eleme turu ilk ayağı, yarın ve 11 Temmuz Perşembe günü 43 maçla tamamlanacak.
Bu maçların rövanşları, 16-18 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Saint Joseph's (Cebelitarık
)-Rangers (İskoçya): 0-4
Gzira (Malta
)- Hajduk Split
(Hırvatistan
): 0-2
CSKA Sofya
(Bulgaristan
)-Titograd (Karadağ
): 4-0
Tudor, Dorukhan transferi için İstanbul'a geldi İzmir'de 0-5 yaş arasında çocuğu bulunan ailelere ayda 10 binişlik ulaşım kartı verilecek Erdoğan: Düzensiz göçle mücadelede Avrupa'dan gereken desteği göremedik AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı: 2 bin euro manevi tazminat, bin euro mahkeme masrafı