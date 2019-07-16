Futbol: UEFA Avrupa Ligi
3 saat önce
UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu rövanşlarında, 3 karşılaşma oynandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 11:36 Kaynak: AA
UEFA Avrupa
Ligi 1. ön eleme turu rövanşlarında, 3 karşılaşma oynandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 1. ön eleme turu rövanşları, 3 maçla başladı. Cukaricki, Kİ Klaksvik ve CSKA Sofya
tur atladı.
1. ön eleme turu rövanşları, yarın oynanacak tek karşılaşmayla devam edecek.
Sonuçlar ve ilk maçların skorları şöyle:
Banants (Ermenistan
) - Cukaricki (Sırbistan): 0-5 (0-3)
Kİ Klaksvik (Faroe Adaları
) - Riteriai (Litvanya
): 0-0 (1-1)
Titograd (Karadağ
) - CSKA Sofya (Bulgaristan
): 0-0 (0-4)
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