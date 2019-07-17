Futbol: UEFA Avrupa Ligi
4 saat önce
UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu rövanşlarında tek karşılaşma oynandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:16 Kaynak: AA
UEFA Avrupa
Ligi 1. ön eleme turu rövanşlarında tek karşılaşma oynandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 1. ön eleme turu rövanşlarına, tek maçla devam edildi.
Çihura (Gürcistan
), deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Fola'yı (Lüksemburg
) evinde de 2-1 yenerek tur atladı.
1. ön eleme turu, Yeni Malatyaspor
'un rakibini belirleyecek Rigas-Olimpija Ljubljana
mücadelesi de dahil yarın oynanacak 43 karşılaşmayla tamamlanacak.
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