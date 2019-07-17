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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

4 saat önce

UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu rövanşlarında tek karşılaşma oynandı.

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UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu rövanşlarında tek karşılaşma oynandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 1. ön eleme turu rövanşlarına, tek maçla devam edildi.
Çihura (Gürcistan), deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Fola'yı (Lüksemburg) evinde de 2-1 yenerek tur atladı.
1. ön eleme turu, Yeni Malatyaspor'un rakibini belirleyecek Rigas-Olimpija Ljubljana mücadelesi de dahil yarın oynanacak 43 karşılaşmayla tamamlanacak.
Futbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:16 Kaynak: AA
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