Futbol: UEFA Avrupa Ligi
1 saat önce
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu yarın başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:46 Kaynak: AA
UEFA Avrupa
Ligi'nde 2. eleme turu yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında yarın başlayacak 2. eleme turu ilk maçları, 25 Temmuz Perşembe günü sona erecek. Yeni Malatyaspor
, eleme turundaki rakibi Slovenya
temsilcisi Olimpija Ljubljana
ile ilk maçını perşembe günü saat 20.00'de Malatya'da oynayacak.
92 takımın mücadele edeceği turdaki rövanş karşılaşmaları ise 30-31 Temmuz ile 1 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
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