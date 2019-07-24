Futbol: UEFA Avrupa Ligi
44 dakika önce
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk ayağında tek maç oynandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:26 Kaynak: AA
UEFA Avrupa
Ligi 2. ön eleme turu ilk ayağında tek maç oynandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. ön eleme turu ilk ayağına, tek karşılaşmayla devam edildi. Slovakya
'nın Slovan Bratislava
takımı, konuk ettiği Kosova
ekibi Feronikeli'yi Nono ve Sporar'ın (penaltıdan) golleriyle 2-1 yendi.
Feronikeli'nin golünü ise Hoti kaydetti.
2. ön eleme turu ilk maçları, yarın oynanacak 40 müsabakayla tamamlanacak.
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