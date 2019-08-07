Futbol: UEFA Avrupa Ligi
1 saat önce
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk ayağında bir maç yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:36 Kaynak: AA
UEFA Avrupa
Ligi 3. eleme turu ilk ayağında bir maç yapıldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında, Slovakya
'nın Slovan Bratislava
takımı, sahasında İrlanda Cumhuriyeti
temsilcisi Dundalk'ı ağırladı. Ev sahibi ekip, 86. dakikada David Holman'ın attığı golle 1-0 galip geldi.
Ligde yarın 32 maç yapılacak ve turun ilk ayağı sona erecek. Trabzonspor
, Çekya temsilcisi Sparta Prag
, Yeni Malatyaspor
da Sırbistan ekibi Partizan
ile yarın deplasmanda karşılaşacak.
Play-off turuna yükselecek ekipler, 13-15 Ağustos tarihlerindeki rövanşların ardından belli olacak.
UEFA Süper Kupa bayrağı FSM köprüsüne asıldı! (Özel haber) Allahyar'a büyük ilgi Kupa canavarı Fatih Terim! Galatasaray'da 20'inci kupasını kazandı Emre Belözoğlu çılgınlığı! Sosyal medya yıkıldı