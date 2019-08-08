Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: GeneraliHakemler: Jose Luis Munuera Montero, Inigo Prieto Lopes de Cerain, Alfonso Baena Espejo (İspanya)Sparta Prag: Nita, Sacek, Stetina, Costa, Hanousek, Travnik, Krejci, Kanga, Hasek, Plavsic, TettehTrabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak,...

Stat: Generali

Hakemler: Jose Luis Munuera Montero, Inigo Prieto Lopes de Cerain, Alfonso Baena Espejo (İspanya)

Sparta Prag: Nita, Sacek, Stetina, Costa, Hanousek, Travnik, Krejci, Kanga, Hasek, Plavsic, Tetteh

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Abdükadir Ömür, Sosa, Nwakaeme, Ekuban

Gol: Dk. 16 Costa (Sparta Prag)



Sarı kartlar: Dk. 26 Nita (Sparta Prag), Dk. 31 Obi Mikel, Dk. 45 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)



UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor ile Çekya temsilcisi Sparta Prag arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



4. dakikada Trabzonspor rakip yarı alanında serbest vuruş kullandı. Serbest vuruşu kullanan Sosa'nın şutunda top üstte auta çıktı.



7. dakikada Sparta Prag sağ kanattan geliştirdiği hücumda, ceza alanına girerek çizgiye kadar inen Hasek topu içeriye doğru çevirdi. Topla buluşan Travnik'in sert vuruşu üst direkten döndü, ardından bordo-mavili defans oyuncuları meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



16. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Kanga'nın kullandığı kornerde, altıpas içinde Costa, kaleci Uğurcan'dan önce kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 1-0

26. dakikada Trabzonspor'un hücumunda sağ kanattan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Nwakaeme'nin şutu yandan auta çıktı.



35. dakikada Kanga'nın ceza sahası dışından attığı şutu Uğurcan kontrol etti.



41. dakikada Spart Prag'ın kullandığı kornerde ceza sahasına açılan topu Uğurcan yumruklayarak uzaklaştırdı.

45. dakikada Hasek'in topuk pasında meşin yuvarlak ceza alanı içinde bulunan Tetteh'in önüne düştü. Kaleci ile karşı karşıya kalan Tetteh, topu kontrol etmeden önce Hosseini müdahale ederek tehlikeyi önledi.

İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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