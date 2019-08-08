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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

28 dakika önce

Stat: PartizanHakemler: Sergei Ivanov, Roman Usachev, Dmitry Safyan (Rusya)Partizan: Stojkovic, Miletic, Ostojic, Pavlovic, Urosevic, Stevanovic, Zdjelar, Scekic, Tosic, Sadiq, SoumahYeni Malatyaspor: Farnolle, Cheabake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Bifouma, Rahman Buğra...

Futbol: UEFA Avrupa Ligi, System.String[]
Stat: Partizan
Hakemler: Sergei Ivanov, Roman Usachev, Dmitry Safyan (Rusya)
Partizan: Stojkovic, Miletic, Ostojic, Pavlovic, Urosevic, Stevanovic, Zdjelar, Scekic, Tosic, Sadiq, Soumah
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Cheabake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, Chaalali, Fofana, Jahovic
Gol: Dk. 4 Sadiq (Partizan)
Sarı kartlar: Dk. 26 Zdjelar, Dk. 37 Ostojic, Dk. 40 Stevanovic (Partizan)
Yeni Malatyaspor ile Sırbistan'ın Partizan takımı arasında yapılan UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
4. dakikada ev sahibi Partizan 1-0 öne geçti. Soumah'ın sağdan pasında kaleye yakın bir noktada topla buluşan Sadiq, boş pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
27. dakikada Yeni Malatyaspor ceza sahasında topla buluşan Soumah'ın yakın mesafeden çektiği şutu kaleci Farnolle kurtardı.
35. dakikada Robin Yalçın'ın ceza sahası dışından çektiği şutu Partizan kalecisi Stojkovic kornere çeldi.
Mücadelenin ilk devresi Partizan'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Partizan, Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:58 Kaynak: AA
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