Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Partizan
Hakemler: Sergei Ivanov, Roman Usachev, Dmitry Safyan (Rusya
)
Partizan: Stojkovic, Miletic, Ostojic, Pavlovic, Urosevic, Stevanovic, Zdjelar, Scekic, Tosic, Sadiq, Soumah Yeni Malatyaspor
: Farnolle, Cheabake, Mina, Mustafa Akbaş
, Erkan Kaş
, Robin Yalçın, Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, Chaalali, Fofana, Jahovic
Gol: Dk. 4 Sadiq (Partizan)
Sarı kartlar: Dk. 26 Zdjelar, Dk. 37 Ostojic, Dk. 40 Stevanovic (Partizan)
Yeni Malatyaspor ile Sırbistan'ın Partizan takımı arasında yapılan UEFA Avrupa
Ligi 3. eleme turu maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
4. dakikada ev sahibi Partizan 1-0 öne geçti. Soumah'ın sağdan pasında kaleye yakın bir noktada topla buluşan Sadiq, boş pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
27. dakikada Yeni Malatyaspor ceza sahasında topla buluşan Soumah'ın yakın mesafeden çektiği şutu kaleci Farnolle kurtardı.
35. dakikada Robin Yalçın'ın ceza sahası dışından çektiği şutu Partizan kalecisi Stojkovic kornere çeldi.
Mücadelenin ilk devresi Partizan'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.