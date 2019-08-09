Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa
Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağı, oynanan 32 maçla tamamlandı. Trabzonspor
, Çekya temsilcisi Sparta Prag
ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
Sırbistan ekibi Partizan
'a konuk olan Yeni Malatyaspor
, sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Sparta Prag'ı elemesi halinde Trabzonspor'un play-off turundaki rakibini belirleyecek eşleşmede Yunanistan
'ın AEK takımı, deplasmanda Romanya
ekibi Universitatea Craiova'yı 2-0 yendi.
Tur atlaması durumunda Yeni Malatyaspor'un play-off turunda karşılaşacağı takımın belirleneceği eşleşmede ise Norveç
temsilcisi Molde, sahasında Yunanistan ekibi Aris'i 3-0 mağlup etti.
Play-off turuna yükselecek ekipler, 13-15 Ağustos tarihlerindeki rövanşların ardından belli olacak.