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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

1 saat önce

Stat: Medical ParkHakemler: Jakob Kehlet, Lars Hummelgaard, Heine Sorensen (Danimarka)Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, SörlothSparta Prag: Nita, Sacek, Radakovic, Costa, Hanousek, Hlozek,...

Futbol: UEFA Avrupa Ligi, System.String[]
Stat: Medical Park
Hakemler: Jakob Kehlet, Lars Hummelgaard, Heine Sorensen (Danimarka)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth
Sparta Prag: Nita, Sacek, Radakovic, Costa, Hanousek, Hlozek, Kanga, Krejci, Hasek, Plavsic, Tetteh
Gol: Dk. 11 Sörloth (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Plavsic, Dk. 30 Krejci (Sparta Prag), Dk. 41 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Trabzonspor, Çekya'nın Sparta Prag takımı karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
6. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ekuban'ın kaleye doğru gönderdiği meşin yuvarlak, son anda savunmaya çarparak kornere gitti.
11. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sosa'nın sağdan ortasında, ceza alanında altıpas içinde iyi yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0
23. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda, kaleci Nita topu güçlükle çeldi. Dönen topu yakın mesafeden tekrar Abdülkadir tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak Nita'da kaldı.
45. dakikada Kanga'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan dönen topa Plavsic vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
45+3. dakikada Kanga'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Radakovic'in yakın mesafeden yatarak vuruşunda, top yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor, 1-0 önde kapadı.
Abdülkadir Ömür, Trabzonspor, Danimarka, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 09:29 Kaynak: AA
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