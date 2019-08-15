Son Dakika Haberleri: Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Son Dakika Spor Haber

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

45 dakika önce

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Chris Kavanagh, Daniel Richard Cook, Neil Davies (İngiltere)Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake (Dk. 10 Rahman Buğra Çağıran), Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Chaalali, Guilherme (Dk. 74 Eren Tozlu), Gökhan Töre, Bifouma (Dk.

Futbol: UEFA Avrupa Ligi, System.String[]
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Chris Kavanagh, Daniel Richard Cook, Neil Davies (İngiltere)
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake (Dk. 10 Rahman Buğra Çağıran), Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Chaalali, Guilherme (Dk. 74 Eren Tozlu), Gökhan Töre, Bifouma (Dk. 68 Fofana), Jahovic
Partizan: Stojkovic, Miletic, Ostojic, Starhinja Pavlovic, Urosevic, Asano, Zdjelar, Scekic, Tosic (Dk. 71 Lutovac), Soumah (Dk. 82 Lazar Pavlovic), Sadiq (Dk. 90+6 Ozegovic)
Gol: Dk. 7 Jahovic (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+2 Mustafa Akbaş, Dk. 45+4 Chaalali, Dk. 64 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 90+2 Jahovic (Yeni Malatyaspor), Dk. 46 Scekic, Dk. 53 Sadiq, Dk. 77 Ostojic (Partizan)
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Yeni Malatyaspor, Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 1-0 yenmesine rağmen organizasyona veda etti.
59. dakikada sol kanatta buluştuğu topla iki kişiden sıyrılan Bifouma, ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun pasıyla uygun durumda topu alan Chaalali'nin vuruşunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.
79. dakikada Gökhan Töre'nin soldan ortasında Mustafa Akbaş'ın kafayla aşırdığı topa arka direkte Mina kafayla vurdu. Kaleci Stojkovic, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
86. dakikada Gökhan Töre'nin sağ kanattan yaptığı ortada altıpas önündeki Eren Tozlu'nun kafayla vurduğu top auta çıktı.
Karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Yeni Malatyaspor, Mustafa Akbaş, Gökhan Töre, Eren Tozlu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 10:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yeni Malatyaspor, Avrupa Ligi'ne veda etti
Sahaya atlayarak tepki çeken "Deli Mi Ne?" YouTube kanalının sahibi Ali Abdüsselam Yılmaz açıklama yaptı: Özür dilerim Trabzonspor, Avrupa Liginde Sparta Prag'ı saf dışı bıraktı! Gençlerbirliği'nde oynayan Yıldırım Mert Çetin, Roma'ya transfer oluyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 22:55:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: UEFA Avrupa Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]