Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa
Ligi'nde play-off turuna kalan takımlar belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvasının 3. eleme turu rövanşı, 30 maçla tamamlandı.
İlk maçta deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag
'la 2-2 berabere kalan Trabzonspor
, evinde oynadığı rövanş karşılaşmasını 11. dakikada Alexander Sörloth ve 90+8'inci dakikada Filip Novak'ın ağları sarsmasıyla 2-1 kazanarak adını play-off turuna yazdırdı. Konuk ekibin tek golü, 78. dakikada Adam Hlozek'ten geldi.
AEK ise konuk ettiği Romanya
temsilcisi Universitatea Craiova ile 1-1 berabere kalarak bordo-mavili ekibin play-off turundaki rakibi oldu. Yunanistan
temsilcisi, ilk maçta rakibini deplasmanda 2-0'la geçmişti.
İlk karşılaşmada konuk olduğu Sırbistan ekibi Partizan
'a 3-1 yenilen Yeni Malatyaspor
ise evinde oynadığı rövanş mücadelesini 1-0 kazanmasına rağmen Avrupa arenasına veda etti. Letonya
'dan Riga
, Hollanda
'dan Feyenoord
, PSV Eindhoven
ve AZ Alkmaar, Rusya
'dan Spartak Moskova
, İsveç
'ten AIK ve Malmö
, Belarus
'tan BATE, Litvanya
'dan Süduva, İsrail
'den Bnei Yehuda ve Hapoel Beer Sheva, Ukrayna
'dan Zorya Luhansk
, Romanya'dan FCSB, Kıbrıs Rum Kesimi
'nden Apollon
, İtalya
'dan Torino
, Bulgaristan
'dan Ludogorets
, Kazakistan
'dan Astana
, Belçika
'dan Royal Antwerp ve Gent
, Almanya
'dan Eintracht Frankfurt
, Fransa
'dan Strasbourg, Norveç
'ten Molde, Hırvatistan
'dan Rijeka, İskoçya'dan Rangers, İngiltere
'den Wolverhampton, Portekiz
'den Braga ve İspanya
'dan Espanyol, play-off turuna adlarını yazdıran diğer takımlar oldu.
Alınan sonuçlar şöyle:
HJK (Finlandiya
) - Riga (Letonya): 2-2 (1-1)
Dinamo Tiflis (Gürcistan
) - Feyenoord (Hollanda): 1-1 (0-4)
Spartak Moskova (Rusya) - Thun (İsviçre
): 2-1 (3-2)
AIK (İsveç) - Sheriff (Moldova
): 1-1 (2-1)
BATE (Belarus) - Saraybosna
(Bosna-Hersek): 0-0 (2-1)
Süduva (Litvanya) - Maccabi Tel Aviv
(İsrail): 2-1 (2-1)
Bnei Yehuda (İsrail) - Neftçi (Azerbaycan
): 2-1 (2-2)
Zorya Luhansk (Ukrayna) - CSKA Sofya
(Bulgaristan): 1-0 (1-1)
Zrinjski (Bosna Hersek) - Malmö (İsveç): 1-0 (0-3)
Yeni Malatyaspor (Türkiye
) - Partizan (Sırbistan): 1-0 (1-3)
Mlada Boleslav (Çekya) - FCSB (Romanya): 0-1 (0-0)
Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Austria Wien (Avusturya
): 3-1 (2-1)
Shakhtyor (Belarus) - Torino (İtalya): 1-1 (0-5)
The New Saints (Galler
) - Ludogorets (Bulgaristan): 0-4 (0-5)
Trabzonspor (Türkiye) - Sparta Prag (Çekya): 2-1 (2-2)
Hapoel Beer Sheva (İsrail) - Norrköping (İsveç): 3-1 (1-1)
Valletta (Malta
) - Astana (Kazakistan): 0-4 (1-5)
AEK (Yunanistan) - Universitatea Craiova (Romanya): 1-1 (2-0) Viktoria Plzen
(Çekya) - Royal Antwerp (Belçika): 1-0, uzatmalarda 2-1 (0-1)
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Vaduz (Lihtenştayn): 1-0 (5-0)
PSV Eindhoven (Hollanda) - Haugesund (Norveç): 0-0 (1-0)
Gent (Belçika) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-0 (1-1)
AZ Alkmaar (Hollanda) - Mariupol
(Ukrayna): 4-0 (0-0)
Strasbourg (Fransa) - Lokomotiv Plovdiv
(Bulgaristan): 1-0 (1-0)
Aris (Yunanistan) - Molde (Norveç): 3-0, uzatmalarda 3-1 (0-3) Aberdeen
(İskoçya) - Rijeka (Hırvatistan): 0-2 (0-2)
Rangers (İskoçya) - Midtjylland
(Danimarka
): 3-1 (4-2)
Wolverhampton (İngiltere) - Pyunik (Ermenistan
): 4-0 (4-0)
Braga (Portekiz) - Brondby (Danimarka): 3-1 (4-2)
Espanyol (İspanya) - Luzern
(İsviçre): 3-0 (3-0)