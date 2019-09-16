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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

47 dakika önce

Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında 19 Eylül Perşembe günü oynanacak ilk hafta maçlarının hakemleri belli oldu.

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Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında 19 Eylül Perşembe günü oynanacak ilk hafta maçlarının hakemleri belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, K Grubu'nda Slovakya'da Slovan Bratislava'yla karşılaşacak Beşiktaş'ın maçını Estonya'dan hakem Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Silver Koiv ve Aron Harsing yapacak.

C Grubu'nda İspanya deplasmanında Getafe'ye konuk olacak Trabzonspor'un maçında ise Slovenya'dan Matej Jug düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını vatandaşları Matej Zunic ve Grega Kordez üstlenecek.

Medipol Başakşehir'in J Grubu'nda İtalya'da Roma'yla yapacağı maçı İspanyol hakem Xavier Estrada Fernandez yönetecek. Fernandez'in yadımcılıkları görevinde ise vatandaşları Roberto Alonso ve Teodoro Sobrino bulunacak.

Başakşehir, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:14 Kaynak: AA
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