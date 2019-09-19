Son Dakika Haberleri: Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Son Dakika Spor Haber

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

1 saat önce

Stat: Roma Olimpiyat Hakemler: Xavier Estrada Fernandez, Roberto Alonso, Teodoro Sobrino (İspanya) Roma: Pau Lopez, Spinazzola, Fazio, Juan Jesus, Kolarov, Diawara, Cristante, Kluivert, Zaniolo, Pastore, Dzeko Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Mahmut Tekdemir, Clichy, Aleksic,...

Futbol: UEFA Avrupa Ligi, System.String[]

Stat: Roma Olimpiyat


Hakemler: Xavier Estrada Fernandez, Roberto Alonso, Teodoro Sobrino (İspanya)


Roma: Pau Lopez, Spinazzola, Fazio, Juan Jesus, Kolarov, Diawara, Cristante, Kluivert, Zaniolo, Pastore, Dzeko


Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Mahmut Tekdemir, Clichy, Aleksic, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Visca, Arda Turan, Gulbrandsen


Gol: Dk. 42 Caiçara (kendi kalesine) (Roma)


UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk haftasında Roma ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın henüz 1. dakikasında Zaniolo ile ani atağa kalkan Roma, bu futbolcunun çektiği şutta gole yaklaşırken, kaleci Mert Günok ayağıyla topu çeldi.


39. dakikada Pastore'nin ceza yayı üzerinden çektiği şutta, Mert Günok topu güçlükle çeldi.


42. dakikada Roma öne geçti. Dzeko pasında solda topla buluşan Spinazzola'nın içeri ortaladığı topa ters müdahale eden Caiçara, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Roma'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Başakşehir, Mert Günok, İspanya, Roma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


12 Dev Adam dünya sıralamasında 2 sıra yükseldi
Robinho hapse girmemek için Roma'ya gitmedi! Galatasaray'dan Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'a destek Loris Karius, Beşiktaş taraftarını çıldırttı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 23:57:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: UEFA Avrupa Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]