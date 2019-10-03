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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

21 dakika önce

Stat: Vodafone ParkHakemler: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch (Avusturya)Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Necip Uysal, Rebocho, Elneny, Dorukhan Toköz, Ljajic, Lens, Caner Erkin, Güven Yalçın (Dk.

Futbol: UEFA Avrupa Ligi, System.String[]

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch (Avusturya)

Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Necip Uysal, Rebocho, Elneny, Dorukhan Toköz, Ljajic, Lens, Caner Erkin, Güven Yalçın (Dk. 27 Umut Nayir)

Wolverhampton Wanderers: Rui Patricio, Boly, Coady, Saiss, Doherty, Ruben Neves, Moutinho, Jonny, Gibbs-White, Jimenez, Pedro Neto

Sarı kart: Dk. 31 Dorukhan Toköz (Beşiktaş)

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda oynanan Beşiktaş-Wolverhampton Wanderers maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı.

18. dakikada Caner Erkin, sol kanattan pasını Güven Yalçın'a verdi. Orta sahada topla buluşan ve ceza sahasına hareketlenen Güven'in uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

29. dakikada Rebocho, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Umut Nayir'in penaltı noktası civarında dokunduğu topa Ljajic'in bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak auta gitti.

34. dakikada Lens, sağ kanatta rakibinden sıyrıldıktan sonra son çizgiden ortasını yaptı. Caner Erkin'in sağ ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.

42. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde seken top direkten döndü. Ardından Dorukhan Toköz'ün ceza alanında yaptığı vuruşta savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

Dorukhan Toköz, Güven Yalçın, Caner Erkin, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:52 Kaynak: AA
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