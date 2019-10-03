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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

38 dakika önce

Stat: Vodafone ParkHakemler: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch (Avusturya)Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Necip Uysal, Rebocho, Elneny, Dorukhan Toköz (Dk. 79 Oğuzhan Özyakup), Ljajic, Lens (Dk. 84 Gökhan Gönül), Caner Erkin, Güven Yalçın (Dk.

Futbol: UEFA Avrupa Ligi, System.String[]

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch (Avusturya)

Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Necip Uysal, Rebocho, Elneny, Dorukhan Toköz (Dk. 79 Oğuzhan Özyakup), Ljajic, Lens (Dk. 84 Gökhan Gönül), Caner Erkin, Güven Yalçın (Dk. 27 Umut Nayir)

Wolverhampton Wanderers: Rui Patricio, Boly, Coady, Saiss, Doherty, Ruben Neves, Moutinho, Jonny, Gibbs-White (Dk. 62 Dendoncker), Jimenez (Dk. 79 Cutrone), Pedro Neto (Dk. 46 Traore)

Gol: Dk. 90+3 Boly (Wolverhampton Wanderers)

Sarı kartlar: Dk. 31 Dorukhan Toköz, Dk. 90+2 Abdullah Avcı (Teknik direktör), Dk. 90+4 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Dk. 67 Jonny (Wolverhampton Wanderers)

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, sahasında İngiltere temsilcisi Wolverhampton Wanderers'a 1-0 mağlup oldu.

55. dakikada Moutinho'un sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında iyi yükselen Jimenez'in kafasında meşin yuvarlak auta çıktı.

63. dakikada Moutinho'un sağ kanattan kullandığı kornerde Boly'nin arka direkte yaptığı kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

67. dakikada Saiss'in uzak mesafeden sert şutunda kaleci Karius, meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.

68. dakikada Ljajic, ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta topu ceza alanına ortaladı. Vida'nın altıpas çizgisinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

83. dakikada Cutrone'nin ceza sahası içinde sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak uzak direğin yanından az farkla dışarı gitti.

90+3. dakikada Wolverhampton Wanderers öne geçti. Ruben Neves'in ceza sahasına ortasında Boly'nin müsait pozisyonda yerden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Karius'un sağından filelerle buluştu: 0-1.

Wolverhampton Wanderers karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:06 Kaynak: AA
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