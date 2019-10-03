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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

31 dakika önce

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Stuart Attwell, Constantine Hatzidakis, Daniel Richard Cook (İngiltere)Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mahmut Tekdemir, Aleksic (Dk. 46 Azubuike), İrfan Can Kahveci (Dk. 89 Mehmet Topal), Visca, Gulbrandsen, Crivelli (Dk.

Futbol: UEFA Avrupa Ligi, System.String[]

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Stuart Attwell, Constantine Hatzidakis, Daniel Richard Cook (İngiltere)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mahmut Tekdemir, Aleksic (Dk. 46 Azubuike), İrfan Can Kahveci (Dk. 89 Mehmet Topal), Visca, Gulbrandsen, Crivelli (Dk. 78 Elia)

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt (Dk. 76 Bensebaini), Zakaria, Kramer (Dk. 64 Herrmann), Thuram, Plea (Dk. 46 Raffael), Neuhaus, Embolo

Goller: Dk. 55 Visca (Medipol Başakşehir), Dk. 90+1 Herrmann (Borussia Mönchengladbach)

Sarı kartlar: Dk. 13 Skrtel, Dk. 25 Caiçara, Dk. 86 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir), Dk. 40 Embolo, Dk. 53 Elvedi, Dk. 63 Kramer, Dk. 84 Herrmann (Borussia Mönchengladbach)

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2. haftasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

52. dakikada Raffael'in kullandığı kornerde, ön direkte Lainer'in kafa vuruşunda kaleci Mert topu oyun alanına çeldi.

55. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Crivelli'nin savunma arkasına pasına hareketlenen ve topu ceza sahası içine kadar süren Visca'nın kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

90+1. dakikada Alman ekibi beraberliği yakaladı. Rakip yarı alanın ortalarından kullanılan serbest vuruşta, arka direkte Bensebaini'nin kafa vuruşunda üst direkten dönen topu Herrmann boş kaleye gönderdi: 1-1.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve takımlar sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

Mehmet Topal, Başakşehir, İngiltere, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:12 Kaynak: AA
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