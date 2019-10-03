Son Dakika Haberleri: Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Son Dakika Spor Haber

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

1 saat önce

Stat: Medical ParkHakemler: Marco Di Bello, Alessandro Costanzo, Matteo Passeri (İtalya)Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Campi, Novak, Doğan Erdoğan, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Sturridge, Avdijaj, SörlothBasel: Omlin, Widmer, Eray Cömert, Alderete, Petretta, Xhaka,...

Futbol: UEFA Avrupa Ligi, System.String[]

Stat: Medical Park

Hakemler: Marco Di Bello, Alessandro Costanzo, Matteo Passeri (İtalya)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Campi, Novak, Doğan Erdoğan, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Sturridge, Avdijaj, Sörloth

Basel: Omlin, Widmer, Eray Cömert, Alderete, Petretta, Xhaka, Frei, Stocker, Zuffi, Bua, Ademi

Goller: Dk. 20 Widmer (Basel), Dk. 26 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Doğan Erdoğan, Dk. 45+1 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dk. 34 Xhaka (Basel)

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. haftasındaki Trabzonspor-Basel karşılaşmasının ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

18. dakikada Abdulkadir Parmak'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında, kaleci Omlin'in uzaklaştıramadığı top Campi'nin önüne düştü. Bu futbolcunun yakın mesafede sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

20. dakikada Basel öne geçti. Sol kanattan Bua'nın ortasında ön direkte iyi yükselen Widmer, kafa vuruşuyla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 0-1.

26. dakikada Trabzonspor, beraberliği yakaladı. Abdulkadir Parmak'ın ceza alanı dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top kaleci Omlin'in üzerinden filelerle buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.

Trabzonspor, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bilal Erdoğan: Babam "Bedelli askerlik hakkını kullanmalısın" dedi
Gucci'nin tanıtım yüzü olan genç model, görüntüsüyle büyük dikkat çekti WhatsApp'ta yeni sistem açığı! GIF'lere dikkat edin Trabzonspor, Basel ile 2-2 berabere kaldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 00:24:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: UEFA Avrupa Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]