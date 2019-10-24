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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

36 dakika önce

Stat: Medical ParkHakemler: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch (Avusturya)Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Fernandes, Campi, Novak, Sosa, Yusuf Sarı, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, SörlothKrasnodar: Safonov, Petrov, Martynocivh, Spajic, Ramirez,...

Futbol: UEFA Avrupa Ligi, System.String[]

Stat: Medical Park

Hakemler: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch (Avusturya)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Fernandes, Campi, Novak, Sosa, Yusuf Sarı, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Sörloth

Krasnodar: Safonov, Petrov, Martynocivh, Spajic, Ramirez, Olsson, Kambolov, Vilhena, Süleymanov, Stotski, Berg

Sarı kartlar: Dk. 29 Olsson, DK. 31 Spajic (Krasnodar)

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. haftasında Trabzonspor-Krasnodar maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

1. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında topla buluşan Nwakaeme'nin vuruşunda, top kalecide kaldı.

22. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahasının solundan yaptığı ortada savunmadan seken topta Spajic'in ters vuruşunda kaleci Safonov meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

25. dakikada Sosa'nın ara pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Yusuf Sarı'nın vuruşunda, kaleci Safonov topu güçlükle çeldi.

26. dakikada Sosa'nın pasında topla bulaşan Nwakaeme sol çaprazdan ceza sahasına indi. Nwakaeme'nin yerden ortaladığı topa Sörloth dokunamayınca savunma topu tehlikeli bölgeden çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Trabzonspor, Avusturya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:00 Kaynak: AA
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