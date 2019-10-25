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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

1 saat önce

Stat: Medical ParkHakemler: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch (Avusturya)Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Ivanildo Fernandes, Campi (Dk. 83 Ahmet Canbaz), Novak, Sosa, Yusuf Sarı, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 68 Doğan Erdoğan), Abdulkadir Parmak (Dk.

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Stat: Medical Park

Hakemler: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch (Avusturya)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Ivanildo Fernandes, Campi (Dk. 83 Ahmet Canbaz), Novak, Sosa, Yusuf Sarı, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 68 Doğan Erdoğan), Abdulkadir Parmak (Dk. 72 Avdijaj), Nwakaeme, Sörloth

Krasnodar: Safonov, Petrov, Martynocivh, Spajic, Ramirez, Olsson, Kambolov (Dk. 76 Fjoluson), Vilhena, Süleymanov, Stotski (Dk. 62 Manuel Fernandes), Berg (Dk. 71 Ari)

Goller: Dk. 49 Berg, Dk, 90+2 Vilhena (Krasnodar)

Sarı kartlar: Dk. 29 Olsson, DK. 31 Spajic, Dk. 63 Ramirez (Krasnodar), Dk. 49 Pereira, Dk. 54 Sosa, Dk. 78 Ivanildo Fernandes (Trabzonspor)

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. hafta maçında Trabzonspor, Rus ekibi Krasnodar'a 2-0 yenildi.

49. dakikada Krasnodar 1-0 öne geçti. Olsson'un ara pasında ceza sahasının sağından Petrov'un içeri çıkardığı topu Berg, Pereira'nın çizgi üzerinde müdahalesine rağmen iki hamlede ağlara gönderdi: 0-1.

59. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında Nwakaeme'nin kafa vuruşunda, savunma topu uzaklaştırdı.

61. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası önü sol çaprazından attığı şutta, top savunmaya çarparak üstten dışarıya gitti.

65. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Sosa'nın altı pas çizgisinin sağ çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle kornere çıktı.

68. dakikada Manuel Fernandes'in ceza sahası önünden attığı ara pasta ceza sahasında topla buluşan Vilhena'nın vuruşunda, top kale direğinin yanından auta gitti.

70. dakikada Kambalov'un uzaktan vurduğu şutta, top az farkla üsten auta çıktı.

87. dakikada Avdijaj'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Nwakaeme'nin vuruşunda, top kale direğinin yanından auta gitti.

90+2. dakikada ceza sahası önünden Ari'nin ara pasında topla buluşan Vilhena, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

Karşılaşma Krasnodar'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Ahmet Canbaz, Trabzonspor, Avusturya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:06 Kaynak: AA
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