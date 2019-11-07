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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

6 saat önce

Stat: Graz LiebenauHakemler: Sandro Scharer, Stephane de Almeida, Bekim Zogaj (İsviçre)Wolfsberger: Kofler, Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz, Schmid, Leitgeb, Ritzmaier, Liendl, Weissman, NiangboMedipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mehmet Topal, Berkay Özcan,...

Futbol: UEFA Avrupa Ligi, System.String[]

Stat: Graz Liebenau

Hakemler: Sandro Scharer, Stephane de Almeida, Bekim Zogaj (İsviçre)

Wolfsberger: Kofler, Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz, Schmid, Leitgeb, Ritzmaier, Liendl, Weissman, Niangbo

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mehmet Topal, Berkay Özcan, Azubuike, Visca, Gulbrandsen, Crivelli

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. haftasında Medipol Başakşehir ile Avusturya temsilcisi Wolfsberger arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

6. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Clichy'nin rakip yarı sahanın sağ tarafından attığı pasla ceza yayının üzerinde topla buluşan Gulbrandsen, rakibinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Uygun durumda vuruşunu yapan Gulbrandsen'in şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

19. dakikada Berkay Özcan'ın yaklaşık 25 metre mesafeden çektiği sert şutta kaleci Kofler, topu kornere çeldi.

36. dakikada ev sahibi ekibin atağında Ritzmaier, Niangbo'nun pasında topla ceza sahasının solunda buluştu. Ritzmaier'in bekletmeden çektiği şutta top, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

İlk yarı golsüz bitti.

Berkay Özcan, Başakşehir, İsviçre, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:54 Kaynak: AA
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