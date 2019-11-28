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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

6 saat önce

Stat: Vodafone ParkHakemler: Enea Jorgji, Ridiger Çokaj, Rejdi Avdo (Arnavutluk)Beşiktaş: Karius, Necip Uysal, Vida, Roco, Rebocho, Oğuzhan Özyakup, Elneny, Boyd, Diaby, Caner Erkin, Umut NayirSlovan Bratislava: Greif, Bajric, Abena, Bozhikov, de Marco, Holman, de Kamps, İbrahim, Daniel,...

Futbol: UEFA Avrupa Ligi, System.String[]

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Enea Jorgji, Ridiger Çokaj, Rejdi Avdo (Arnavutluk)

Beşiktaş: Karius, Necip Uysal, Vida, Roco, Rebocho, Oğuzhan Özyakup, Elneny, Boyd, Diaby, Caner Erkin, Umut Nayir

Slovan Bratislava: Greif, Bajric, Abena, Bozhikov, de Marco, Holman, de Kamps, İbrahim, Daniel, Rharsalla, Sporar

Gol: Dk. 35 Daniel

Sarı kart: Dk. 30 de Kamps (Slovan Bratislava)

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. haftasında oynanan Beşiktaş-Slovan Bratislava maçının ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

30. dakikada Caner Erkin'in soldan ortaladığı topa, Abena çizgi üzerinde müdahale etti. Dönen topu Oğuzhan Özyakup kaleye gönderdi, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

35. dakikada Slovan Bratislava'nın golü geldi. de Marco'nun soldan ortaladığı topu ceza sahası içinde kontrol eden Daniel sert bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.

44. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Sporar soldan ceza sahasına girerek şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.

45. dakikada Boyd'un sağdan ortaladığı topa müdahale eden Bozhikov meşin yuvarlağı ters bir kafa vuruşuyla kendi kalesine gönderdi, kaleci gole izin vermedi.

Oğuzhan Özyakup, Caner Erkin, Bratislava, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:58 Kaynak: AA
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