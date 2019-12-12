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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

1 saat önce

Stat: Borussia ParkHakemler: Jose Maria Sanchez, Raul Cabanero, Inigo Prieto (İspanya)Borussia Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Elvedi, Ginter, Wendt, Zakaria, Kramer, Herrmann, Neuhaus, Thuram, EmboloMedipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can...

Futbol: UEFA Avrupa Ligi, System.String[]

Stat: Borussia Park

Hakemler: Jose Maria Sanchez, Raul Cabanero, Inigo Prieto (İspanya)

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Elvedi, Ginter, Wendt, Zakaria, Kramer, Herrmann, Neuhaus, Thuram, Embolo

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Elia, Crivelli

Goller: Dk. 33 Thuram (Borussia Mönchengladbach), Dk. 44 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. haftasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

24. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Herrmann'ın sağ kanattan altı pas içine gönderdiği topu, Ponck uzaklaştırmak istedi, bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak Epureanu'ya çarptı ve az farkla yandan auta gitti.

31. dakikada Borussia Mönchengladbach etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Herrmann, penaltı noktası önünde bekleyen Wendt'e pasını attı. Wendt'in gelişine şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

33 dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Lainer'in altıpas önüne yerden verdiği pasta, boş pozisyondaki Thuram meşin yuvarlağı rahat bir şekilde filelere gönderdi: 1-0.

44. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Clichy'nin pasıyla rakip yarı sahanın ortasında topla buluşan İrfan Can Kahveci, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda şutunu çekti, kaleci Sommer'den de seken top ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Borussia Mönchengladbach, Lilian Thuram, Başakşehir, İspanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:50 Kaynak: AA
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