Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Molineux
Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (Letonya)
Wolverhampton: Rudy, Bennett, Coady, Kilman, Buur, Dendoncker, Neves, Moutinho, Vinagre, Cutrone, Neto
Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat, Necip Uysal, Erdoğan Kaya, Rebocho, Erdem Seçgin, Oğuzhan Özyakup, Lens, Güven Yalçın, Boyd, Umut Nayir
Sarı kart: Dk. 40 Kilman (Wolverhampton)
UEFA Avrupa Ligi K Grubu son hafta maçında Beşiktaş ile Wolverhampton arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
32. dakikada Rebocho'nun uzak mesafeden yerden şutunda, top yandan auta gitti.
42. dakikada Neves, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı farklı bir şekilde auta gönderdi.
Tehlikeli pozisyonun yaşanmadığı maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.