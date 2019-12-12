Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

6 saat önce

Stat: MolineuxHakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (Letonya)Wolverhampton: Rudy, Bennett, Coady, Kilman, Buur, Dendoncker, Neves, Moutinho, Vinagre, Cutrone, NetoBeşiktaş: Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat, Necip Uysal, Erdoğan Kaya, Rebocho, Erdem Seçgin,...

Futbol: UEFA Avrupa Ligi, System.String[]

Stat: Molineux

Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (Letonya)

Wolverhampton: Rudy, Bennett, Coady, Kilman, Buur, Dendoncker, Neves, Moutinho, Vinagre, Cutrone, Neto

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat, Necip Uysal, Erdoğan Kaya, Rebocho, Erdem Seçgin, Oğuzhan Özyakup, Lens, Güven Yalçın, Boyd, Umut Nayir

Sarı kart: Dk. 40 Kilman (Wolverhampton)

UEFA Avrupa Ligi K Grubu son hafta maçında Beşiktaş ile Wolverhampton arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

32. dakikada Rebocho'nun uzak mesafeden yerden şutunda, top yandan auta gitti.

42. dakikada Neves, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı farklı bir şekilde auta gönderdi.

Tehlikeli pozisyonun yaşanmadığı maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

utku yuvakuran, Necip Uysal, Letonya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:54 Kaynak: AA
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